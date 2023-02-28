Как связаны молоко и воспаление пищевода: исследование

Ранее считалось, что пациентам с эозинофильным эзофагитом (хроническим заболеванием пищевода) нужна строгая диета – для облегчения состояния. Национальный институт здравоохранения профинансировал исследование, в результате которого выяснилось, какой продукт в большей степени влияет на самочувствие пациентов. Подробнее об этом расскажет «Рамблер».

Эозинофильным эзофагитом в медицине называют медленно прогрессирующую хроническую болезнь пищевода, при которой воспаляется слизистая оболочка органа и развивается подслизистый фиброз. Пациент при этом испытывает трудности с проглатыванием слюны и пищи, регулярно сталкивается с тошнотой и рвотой.

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Во многом заболевание напоминает гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь. Но в отличие от нее этимология эозинофильного эзофагита точно не определена. К числу факторов, повлиявших на распространение заболевания, относят и плохую экологию, и стремление создать стерильную среду на бытовом уровне, применение антибиотиков и даже преждевременные роды.

Также отмечается, что распространенность заболевания увеличивается с возрастом. Большее число пациентов находится в возрастном диапазоне между 30 и 44 годами.

Исключение шести продуктов из рациона — молока, яиц, пшеницы, сои, рыбы и орехов – было краеугольным камнем лечения эозинофильного эзофагита. Эффективность этой элиминационной диеты (6FED) все чаще ставили под сомнение в последние годы.

В результате первого многоцентрового рандомизированного исследования ученые выяснили, что для ремиссии необходимо отказаться только от одного продукта и его производных – животного молока.

В исследовании приняли участие 129 взрослых в возрасте от 18 до 60 лет с подтвержденным диагнозом, активными симптомами и высоким количеством эозинофилов в ткани пищевода. Добровольцы были случайным образом распределены либо в группу 1FED, которая исключила из рациона только молоко животных, либо в группу 6FED (полноценной диеты).

Участники исследования соблюдали назначенную им диету в течение шести недель, затем прошли эндоскопию верхних отделов кишечника и биопсию ткани пищевода. Если количество эозинофилов в ткани указывало на то, что заболевание находится в стадии ремиссии, пациент выходил из исследования. Если эозинофильный эзофагит не был в стадии ремиссии, люди, которые были на диете 1FED, могли перейти на более строгий режим питания. Добровольцы, которые уже были на 6FED, могли принимать стероиды в течение шести недель с последующим повторным обследованием с биопсией ткани.

Исследователи обнаружили, что 34% участников на 6FED и 40% участников на 1FED достигли ремиссии после шести недель диетотерапии, разница не была статистически значимой. Так ученые пришли к выводу, что отказ от молока является разумным вариантом диетотерапии первой линии у взрослых с эозинофильным эзофагитом, и что эффективные методы лечения доступны для людей, которые не достигают ремиссии после 1FED или 6FED.