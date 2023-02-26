Почему в животе бурлит после еды

Каждый хоть раз испытывал бурление в животе как натощак, так и после приема пищи. "Рамблер" расскажет, почему это происходит.
Наш желудочно-кишечный тракт является постоянно работающим конвейером, обеспечивающим процесс переваривания пищи и всасывания необходимых организму макро – и микронутриентов. Движение или моторика желудочно-кишечного тракта происходит и днем, и ночью, так как обеспечивает бесперебойную работу этой отлаженной системы, но мы не всегда это замечаем.
При этом многие обращали внимание, что урчание может возникать спонтанно, чаще после приема пищи, и не сопровождаться жидким стулом или болевыми ощущениями.
Это объясняется усилением моторики кишечника после приема пищи, ведь желудочно-кишечный тракт должен протолкнуть вперед пищевой комок для того, чтобы процесс пищеварения проходил последовательно и непрерывно. Более ярко мы начинаем ощущать перистальтику кишечника при избыточном количестве газов в кишечника, которым тем самым резонируют звук, возникающий при движении кишечника.
По словам врача, некоторые состояния могут сопровождаться избыточным скоплением газов в кишечнике, например, прием антибактериальных препаратов, длительный прием ингибиторов протонной помпы (препараты для лечения язвенных дефектов желудка и двенадцатиперстной кишки или рефлюксной болезни), а также перенесенные кишечные инфекции. В этом случае, избыточное количество газов в кишечнике может вызывать болевые ощущения и чувство распирания. Некоторые продукты способствуют избыточному газообразованию, например бобовые, капуста, газированные напитки.
Если урчание в животе после приема пищи вызывает дискомфорт или сопровождаются болевыми ощущениями необходимо обсудить в врачом-гастроэнтерологом варианты коррекции данного состояния.