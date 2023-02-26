Почему в животе бурлит после еды

Каждый хоть раз испытывал бурление в животе как натощак, так и после приема пищи. "Рамблер" расскажет, почему это происходит.

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Наш желудочно-кишечный тракт является постоянно работающим конвейером, обеспечивающим процесс переваривания пищи и всасывания необходимых организму макро – и микронутриентов. Движение или моторика желудочно-кишечного тракта происходит и днем, и ночью, так как обеспечивает бесперебойную работу этой отлаженной системы, но мы не всегда это замечаем.

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Обычно мы замечаем урчание на фоне активной перистальтики, например при кишечных инфекциях или сильном стрессе. При этом, в первом случае активное урчание связано со спазмами кишечника и даже эпизодами жидкого стула, а во втором, усиление симптомов происходит на фоне страха, тревожности или сильного стресса.

Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

При этом многие обращали внимание, что урчание может возникать спонтанно, чаще после приема пищи, и не сопровождаться жидким стулом или болевыми ощущениями.

Это объясняется усилением моторики кишечника после приема пищи, ведь желудочно-кишечный тракт должен протолкнуть вперед пищевой комок для того, чтобы процесс пищеварения проходил последовательно и непрерывно. Более ярко мы начинаем ощущать перистальтику кишечника при избыточном количестве газов в кишечника, которым тем самым резонируют звук, возникающий при движении кишечника.

В кишечнике каждого человека постоянно присутствует определенное количество газов, выделяемых бактериями при переваривании. При этом, количество и тип газа зависит от состояния микробиоты кишечника. Даже запах газов не является постоянным, а зависит от типа употребляемой пищи и преобладающей кишечной микробиоте.

Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

По словам врача, некоторые состояния могут сопровождаться избыточным скоплением газов в кишечнике, например, прием антибактериальных препаратов, длительный прием ингибиторов протонной помпы (препараты для лечения язвенных дефектов желудка и двенадцатиперстной кишки или рефлюксной болезни), а также перенесенные кишечные инфекции. В этом случае, избыточное количество газов в кишечнике может вызывать болевые ощущения и чувство распирания. Некоторые продукты способствуют избыточному газообразованию, например бобовые, капуста, газированные напитки.