Россияне все чаще страдают ожирением

Наталья Мокрышева поделилась данными ВОЗ , согласно которым за последние 40 лет российские мужчины стали страдать ожирением в четыре раза чаще, а женщины - в полтора раза.

По прогнозам эксперта, к 2030 году количество мужчин с диагнозом "ожирение" составит не менее 33%. Чаще всего ожирение развивается из-за нарушения режима питания, когда "преобладает питание ради вкуса, а не ради пользы". В числе факторов, провоцирующих ожирение, Наталья Мокрышева назвала низкий уровень физической активности, хронический стресс, недосыпание.