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19 минут назад

Наталья Мокрышева: Россияне все чаще стали страдать ожирением

Катя Кобышева

Директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева рассказала о том, насколько выросла распространенность ожирения среди россиян. Ее слова приводит ТАСС.

Россияне все чаще страдают ожирением
Фото: UnsplashUnsplash

Наталья Мокрышева поделилась данными ВОЗ, согласно которым за последние 40 лет российские мужчины стали страдать ожирением в четыре раза чаще, а женщины - в полтора раза.

По прогнозам эксперта, к 2030 году количество мужчин с диагнозом "ожирение" составит не менее 33%. Чаще всего ожирение развивается из-за нарушения режима питания, когда "преобладает питание ради вкуса, а не ради пользы". В числе факторов, провоцирующих ожирение, Наталья Мокрышева назвала низкий уровень физической активности, хронический стресс, недосыпание.

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