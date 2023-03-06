По статистике, 30-50 процентов мужчин страдает от гинекомастии – заболевания, связанного с ростом груди. О причинах этого недуга рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Ее слова приводит радио Sputnik.

Как утверждает специалист, рост груди у представителей сильного пола провоцирует употребление спиртных напитков. По ее словам, алкоголь повышает активность ароматаза. Это фермент, конвертирующий мужской гормон тестостерон в женский гормон эстрадиол, уточнила она.

Особо пагубное влияние на внешний вид мужчин, подчеркнула врач, оказывает пиво, так как в нем высокое содержание эстрогеноподобных веществ. Также эксперт настоятельно не рекомендует закусывать коньяк шоколадом.

Ранее мы писали о том, что нарколог назвал симптомы первой стадии алкоголизма.