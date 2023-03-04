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1 час назад

Нарколог Петров назвал провалы в памяти первым симптомом алкоголизма

Мария Каткова

Врач-нарколог Даниил Петров рассказал о том, как вычислить первые признаки алкоголизма. Об этом сообщает "Мослента".

Нарколог назвал симптомы первой стадии алкоголизма
Фото: UnsplashUnsplash

Он призвал серьезно относиться к проблеме алкоголизма даже на ранних стадиях, так как в дальнейшем это может перерасти в серьезное заболевание. В связи с этим нужно знать первые признаки, которые сопутствуют проблемам с алкоголем.

В первую очередь, речь идет о провалах в памяти и скорейшем желании выпить. Человек не думает ни о чем другом, кроме алкоголя. Со временем симптомы начинают усиливаться.

Также на первой стадии алкоголизма увеличиваются потребляемые дозы алкоголя. Если раньше человеку хватало одного-двух бокалов, то теперь, чтобы опьянеть, ему нужно больше. В этот же период начинаются проблемы с привычной жизнью, например, алкоголик отлынивает от работы.

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Без спиртного у человека на первой стадии появляется тревожность и беспокойство. Расслабиться он может только после употребления алкогольных напитков.

Ранее сообщалось, что перечислены последствия смешивания алкоголя и лекарств с ним.

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