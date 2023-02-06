Многие часто слышали совет, что не стоит употреблять разный алкоголь в один день. Чем эта рекомендация обоснована, РИАМО рассказал психиатр-нарколог Виталий Холдин.

По словам специалиста, смешивание алкогольных напитков приводит к быстрому опьянению. Но что более важно, такой «коктейль» наносит еще более ощутимый удар по функционированию органов желудочно-кишечного тракта. Так как в организме происходит интоксикация, справиться с последствиями возлияний будет сложнее.

Также нарколог предостерег от употребления алкоголя в период приема антибиотиков. Подобная неосторожность снижает эффективность терапии, а в худшем случае может привести к циррозу и самым разным поражениям поджелудочной железы.

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