Нарколог назвал опасные способы избавления от похмелья

Кандидат медицинских наук и нарколог Валентин Скрябин рассказал, что нельзя делать в похмелье. Об этом сообщает "Лента.ру".

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Он отметил, что способа быстро избавиться от этого состояния не существует. Также есть популярные вещи, которые категорически запрещено делать.

Так нарколог отметил, что ни в коем случае нельзя похмеляться. Даже если человеку очень плохо. Нарколог отметил, что так человек продляет негативное воздействие на организм и сохранит не самое лучшее состояние.

В случае, если вам плохо после алкоголя, не стоит ходить в баню и заниматься спортом. Это может увеличить нагрузку на сердце, что чревато заболеваниями.

Срябин заявил, что с утра не стоит пить активированный уголь и другие сорбенты, так как они не помогут. Дело в том, что к утру весь алкоголь уже всасывается и в ЖКТ его не остается.