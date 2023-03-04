Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
45 минут назад

Мануальный терапевт Едзиев рассказал, как бороться с болью в шее

Мира Маркина

При боли в шее помогут массаж и лечебная физическая нагрузка. Об этом "Газете.ру" рассказал мануальный терапевт Альберт Едзиев.

Мануальный терапевт рассказал, как бороться с болью в шее
Фото: PxherePxhere

По словам специалиста, чтобы снять боль, стоит сделать массаж шейно-воротниковой зоны. Благодаря ему улучшится кровообращение, исчезнут застойные явления. Помимо этого, массаж поможет справиться с нервным напряжением, поскольку неприятные ощущения всегда связаны со стрессом. Процедура вызовет прилив сил, обусловленный тем, что во время нее выбрасываются гормоны счастья и доверия.

Стоит также обратить внимание на мануальную терапию, подчеркивает Альберт Едзиев. Она позволяет "разблокировать" суставы, растянуть связки и снова сделать шейный отдел подвижным. Специалист по мануальной терапии должен быть сертифицированным: из-за одного неграмотного движения состояние пациента может стать хуже.

Как с помощью двух упражнений убрать горб на шее: видео

Самым важным и действенным методом врач называет лечебную физкультуру. Доктор снимет симптомы, но помочь шее долгое время оставаться в нормальном состоянии и уменьшить число рецидивов способна правильная профилактика. С этой целью можно заниматься ЛФК. При этом, подчеркивает Едзиев, не стоит выполнять подряд упражнения из интернета. Необходимо записаться к инструктору, чтобы он протестировал индивидуальные физические возможности пациента и составил комплекс, подходящий конкретному человеку.

Едзиев также напомнил, что снять боль в шее можно и медикаментозно. Врачи назначают либо нестероидные противовоспалительные препараты, которые снимут болевой синдром и устранят воспаление, либо миорелаксанты, чтобы расслабить мускулы и снизить мышечные спазмы.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как избавиться от хруста в шее.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий