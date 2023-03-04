Мануальный терапевт рассказал, как бороться с болью в шее

При боли в шее помогут массаж и лечебная физическая нагрузка. Об этом "Газете.ру" рассказал мануальный терапевт Альберт Едзиев.

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По словам специалиста, чтобы снять боль, стоит сделать массаж шейно-воротниковой зоны. Благодаря ему улучшится кровообращение, исчезнут застойные явления. Помимо этого, массаж поможет справиться с нервным напряжением, поскольку неприятные ощущения всегда связаны со стрессом. Процедура вызовет прилив сил, обусловленный тем, что во время нее выбрасываются гормоны счастья и доверия.

Стоит также обратить внимание на мануальную терапию, подчеркивает Альберт Едзиев. Она позволяет "разблокировать" суставы, растянуть связки и снова сделать шейный отдел подвижным. Специалист по мануальной терапии должен быть сертифицированным: из-за одного неграмотного движения состояние пациента может стать хуже.

Самым важным и действенным методом врач называет лечебную физкультуру. Доктор снимет симптомы, но помочь шее долгое время оставаться в нормальном состоянии и уменьшить число рецидивов способна правильная профилактика. С этой целью можно заниматься ЛФК. При этом, подчеркивает Едзиев, не стоит выполнять подряд упражнения из интернета. Необходимо записаться к инструктору, чтобы он протестировал индивидуальные физические возможности пациента и составил комплекс, подходящий конкретному человеку.

Едзиев также напомнил, что снять боль в шее можно и медикаментозно. Врачи назначают либо нестероидные противовоспалительные препараты, которые снимут болевой синдром и устранят воспаление, либо миорелаксанты, чтобы расслабить мускулы и снизить мышечные спазмы.

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