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1 час назад

Кардиолог Черепнина назвала атеросклероз и тромбоэмболию причиной онемения рук

Мира Маркина

Ощущение, будто пальцы рук немеют, может быть проявлением не только ортопедических, сосудистых или неврологических нарушений. С какими заболеваниями иногда связан этот симптом, «Газете.Ru» рассказала кардиолог Юлия Черепнина.

Кардиолог перечислила причины онемения рук
Фото: UnsplashUnsplash

Сдавливание нервных окончаний (например, во время сидения за компьютером или из-за неудобной позы во сне) – наиболее частая причина немеющих пальцев. Но этот же симптом появляется при развитии атеросклероза, сахарного диабета, анемии и облитерирующего эндартериита.

«Если же на верхней или нижней конечности немеют не все пальцы, а только один или несколько, это может быть связано с ортопедическими проблемами и ущемлением локально сосудисто-нервного пучка», – объяснила врач.

Если есть нарушения в работе нервной системы – как то витаминная недостаточность, аутоиммунное или инфекционное поражение, опухоль – то они сопровождаются ощущением холода и онемения верхних конечностей.

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Когда наблюдается онемение не сразу всех пальцев, а лишь некоторых, это может быть следствием развивающегося тромбоза и тромбоэмболии некрупных артерий конечностей.

Но точную причину может установить только врач, резюмировала кардиолог.

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