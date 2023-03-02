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52 минуты назад

Кардиолог Золотарева раскрыла болезни, на которые может указывать низкое давление

Мира Маркина

Кардиолог Наталия Золотарева в беседе с изданием "Москва 24" рассказала, о каких болезнях может свидетельствовать низкое давление.

Прежде всего медик отметила, что гипотония (состояние, когда артериальное давление регулярно падает ниже значений 105/65) может быть физиологической. В данном случае лечение не требуется. Как правило, от гипотонии страдают молодые люди худощавого телосложения, спортсмены и жители высокогорных районов.

Если же давление повышается из-за сбоя в организме, у пациента также возникают повышенная утомляемость и головокружение. Вдобавок к этому наблюдаются учащенный пульс, нарушение терморегуляции, бледная кожа, апатия, ухудшение памяти и эмоциональная нестабильность.

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По словам кардиолога, в данном случае пониженное давление может быть вызвано серьезными заболеваниями, в числе которых язва желудка или двенадцатиперстной кишки, перикардит, патология почек или эндокринной системы и рак.

Кроме того, с низким давлением часто сталкиваются люди, которые худеют при помощи строгих диет. Причиной гипотонии нередко становится дефицит железа, витаминов С, Е и группы B.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что кардиолог назвал незаметные ранние признаки инфаркта.

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