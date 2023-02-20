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31 минуту назад

Кардиолог Беленков рассказал о продлевающем жизнь правиле

Диана Товсепова

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков рассказал о правиле, продлевающем жизнь на пять-семь лет изданию "Аргументы и факты".

Кардиолог рассказал о продлевающем жизнь правиле
Фото: PxherePxhere

По словам врача, при лечении гипертонии важно правильно принимать лекарства.

Врач объяснил, что гипертоникам чаще всего назначают лекарства, начинающие работать через три часа. Действие начинается не сразу, но продолжается почти сутки.

На случай, когда нужно быстро понизить давление, врач рекомендует принимать препараты с быстрым эффектом, но длящимся не более часа. Так, опытные пациенты с гипертонией принимают лекарство пролонгированного действия утром, но на случай внезапного приступа всегда держат при себе экспресс-средства.

Кардиолог считает, что правильный прием таких препаратов может продлить жизнь на 5-7 лет.

Врач заявил об опасности парацетамола для печени

Ранее мы писали о том, что хирург назвал жирное мясо боксерским ударом по печени.

Новости,Юрий Беленков,РАН,
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