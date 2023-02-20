Кардиолог рассказал о продлевающем жизнь правиле

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков рассказал о правиле, продлевающем жизнь на пять-семь лет изданию "Аргументы и факты".

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По словам врача, при лечении гипертонии важно правильно принимать лекарства.

Врач объяснил, что гипертоникам чаще всего назначают лекарства, начинающие работать через три часа. Действие начинается не сразу, но продолжается почти сутки.

На случай, когда нужно быстро понизить давление, врач рекомендует принимать препараты с быстрым эффектом, но длящимся не более часа. Так, опытные пациенты с гипертонией принимают лекарство пролонгированного действия утром, но на случай внезапного приступа всегда держат при себе экспресс-средства.

Кардиолог считает, что правильный прием таких препаратов может продлить жизнь на 5-7 лет.