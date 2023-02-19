Врач заявил об опасности парацетамола для печени

Кандидат медицинских наук, онколог, врач-хирург больницы имени Плетнева Дмитрий Монахов рассказал об опасности парацетамола. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Фото: Unsplash Unsplash

Все лекарства и БАДы проходят через печень. По словам медика, очень часто происходит отравление именно парацетамолом. Это простой и доступный в аптеках препарат, однако его бесконтрольный прием опасен для здоровья.

"Парацетамоловое поражение печени встречается часто. Если провести такую аналогию, то можно бледной поганкой отравиться, а можно парацетамолом", — сказал врач.