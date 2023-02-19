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2 часа назад

Врач Монахов заявил об опасности парацетамола для печени

Мира Маркина

Кандидат медицинских наук, онколог, врач-хирург больницы имени Плетнева Дмитрий Монахов рассказал об опасности парацетамола. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Врач заявил об опасности парацетамола для печени
Фото: Unsplash Unsplash

Все лекарства и БАДы проходят через печень. По словам медика, очень часто происходит отравление именно парацетамолом. Это простой и доступный в аптеках препарат, однако его бесконтрольный прием опасен для здоровья.

"Парацетамоловое поражение печени встречается часто. Если провести такую аналогию, то можно бледной поганкой отравиться, а можно парацетамолом", — сказал врач.

Он добавил, что 10 лет назад было очень много подделок биологически активных добавок, что приводило к жировому гепатозу и циррозу печени. Поэтому очень важно консультироваться с врачом перед тем, как принимать какие-либо лекарства и препараты.

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