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1 час назад

Кардиолог Кондрахин назвал незаметные ранние признаки инфаркта

Диана Товсепова

Если знать неочевидные симптомы, предшествующие сердечному приступу, то его можно предотвратить. Об этом рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

По словам врача, инфаркт сопровождается недостаточным кровоснабжением сердечной мышцы, а также развитием некроза и ишемии.

Но есть и другие симптомы, проявляющиеся задолго до самого приступа. Например, жгучая боль в области груди, которая усиливается во время физической активности. Если ничего не предпринимать, боль будет сохраняться и в расслабленном состоянии.

Такая боль может отдавать в живот, руку, лопатку, провоцировать одышку и заставлять человека очень быстро выматываться.

Среди других ранних симптомов инфаркта, кардиолог назвал скачки давления, высокую тревожность, чувство нехватки воздуха, сильный кашель или зевоту. Кондрахин настаивает на незамедлительном обращении к врачу при обнаружении подобных симптомов.

Полезная привычка, которая увеличивает риск инфаркта втрое

Ранее мы писали о том, какие необычные симптомы, указывают на проблемы с сердцем.

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