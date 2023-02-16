Если знать неочевидные симптомы, предшествующие сердечному приступу, то его можно предотвратить. Об этом рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

По словам врача, инфаркт сопровождается недостаточным кровоснабжением сердечной мышцы, а также развитием некроза и ишемии.

Но есть и другие симптомы, проявляющиеся задолго до самого приступа. Например, жгучая боль в области груди, которая усиливается во время физической активности. Если ничего не предпринимать, боль будет сохраняться и в расслабленном состоянии.

Такая боль может отдавать в живот, руку, лопатку, провоцировать одышку и заставлять человека очень быстро выматываться.

Среди других ранних симптомов инфаркта, кардиолог назвал скачки давления, высокую тревожность, чувство нехватки воздуха, сильный кашель или зевоту. Кондрахин настаивает на незамедлительном обращении к врачу при обнаружении подобных симптомов.