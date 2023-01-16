Сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев в беседе с "Вечерней Москвой" раскрыл необычные симптомы, которые сигнализируют о проблемах с сердцем.

По словам медика, существуют сотни заболеваний сердца. И для многих из них характерны симптомы, которые люди зачастую связывают с другими недугами. К примеру, на болезни сердца могут указывать следующие симптомы:

Кардиолог Баклаков назвал головокружения неочевидным симптомом болезни сердца необъяснимая нарастающая общая слабость

кашель

прогрессирующая одышка

перебои в сердце

ощущение тяжести за грудиной

боль, отдающая в левое плечо, предплечье, левую руку, лопатку

"Понять, что такие проявления связаны с сердцем, можно только после осмотра врачом-кардиологом. Затем необходимо пройти дополнительные обследования, в частности эхокардиографию и электрокардиографию", – пояснил врач.

В заключение кардиолог также рекомендовал не заниматься самолечением, поскольку это может привести к самым негативным последствиям.

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