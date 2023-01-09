Кардиолог и терапевт Виталий Баклаков назвал неочевидные признаки заболеваний сердца. Об этом сообщает "Секрет фирмы".

Эксперт отметил, что одним из признаков заболеваний сердечно-сосудистой системы может быть усталость. По его словам, она возникает с самого утра и отличается от того, что обычно испытывает человек после физических и умственных нагрузок.

Второй симптом, на который редко обращают внимание, — одышка. Она может возникать при легкой физической нагрузке или в лежачем положении.

Также стоит обратить внимание на головокружения. Они появляются из-за того, что в мозге ухудшается кровообращение, а это связано с работой сердца.

Четвертым симптомом кардиолог назвал внезапное появление холодного пота, которое возникает вместе с бледностью и слабостью.

Баклаков призвал обратить внимание на скачки пульса. Если у вас есть ощущение замирания сердца и затем следует появление тахикардии, то стоит обратиться к врачу.

Последний неочевидный симптом — кашель. Если он не проходит после лечения и вместе с ним у вас нет признаков простуды, то стоит насторожиться. Дело в том, что при заболеваниях сердца в легких скапливается жидкость, которая вызывает кашель.

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