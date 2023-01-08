Названы пять отличий мужского и женского сердца

Стало известно, что мужское сердце отличается от женского с точки зрения медицины. О некоторых отличительных признаках рассказал Яман Зорлутуна, его слова приводит издание Ferra.

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Как заявил медик, сердце женщин меньше и чувствительнее. Также сосудистые структуры женского сердца куда тоньше, поэтому есть риск их повреждения.

Холестерин, в зависимости от пола человека накапливается в разных зонах. У мужчин в крупных, у женщин в более тонких.

Женщин ишемическая болезнь сердца зачастую настигает позже на 7-10 лет, чем мужчин.

Также отличаются и основные симптомы инфаркта. У женщин он выражается рвотой и тошнотой, а у мужчин возникает боль в области груди.

Также женщины обладают большей предрасположенностью в таким болезням как диабет, повышенное кровяное давление, ожирение.