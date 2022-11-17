Почему сердечные приступы чаще всего случаются в праздники

Мы настолько романтизируем праздничный сезон, что легко забываем, как часто он оборачивается стрессом. Так что отдыхать работникам “скорой помощи” на Новый год и Рождество не приходится. С чем это связано, читайте в статье “Рамблера”.

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За несколько недель до праздников приходится много ездить по городу: за продуктами для застолья (часто обильного), подарками, новогодним декором. Во многих компаниях декабрь – это месяц подведения итогов, на которые тоже тратятся и время, и силы. Конец года зачастую сопряжен и с крупными денежными тратами. В праздники иногда приходится общаться с членами семьи, с политикой которых мы не согласны. Все это приводит к накоплению стресса, который считается одним из факторов, повышающих риск инфаркта. Поэтому в период между Новым годом и Рождеством в преимущественно христианских странах в больницах оказывается все больше людей с сердечным приступом.

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Ученые из Швеции решили подтвердить эту гипотезу. Они проанализировали данные о поступающих в праздничные дни пациентах за период с 1998 по 2013 год. В их распоряжении оказалась информация о том, когда появились симптомы недомогания, каков был окончательный диагноз и погиб ли человек.

Исследователям удалось выяснить, что риск инфаркта в рождественскую ночь возрастает в среднем на 37% с абсолютным пиком в 22:00. Вся неделя между сочельником и Новым годом связана с повышенным риском возникновения сердечного приступа. В новогоднюю ночь в Швеции люди поступают с инфарктом на 20% чаще, чем в обычные дни.

Также ученые проанализировали анамнез каждого пациента. Выяснилось, что чаще всего с инфарктом в шведских больницах в праздники оказывались люди с избыточным весом и гипертонией.

Можно сделать следующий вывод: помните о том, что праздники – это не только повод для радости, но и стресс для организма. По возможности делегируйте обязанности, не забывайте о здоровом сне и сбалансированной пище. Также мы рекомендуем ознакомиться с признаками инфаркта, чтобы в экстремальной ситуации помочь себе или близким.