Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что обычно типичная картина инфаркта сопровождается болевыми ощущениями. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Москвой 24".
Медик рассказала, что чаще всего боль ощущается за грудиной в левой половине грудной клетки. Также она может распространяться в левую руку, под лопатку и даже в челюсть. При такой боли человек не может двигаться, он замирает в каком-то положении, отметила специалист.
"Резкое ухудшение состояния, падение давления, слабость, испарина тоже может быть признаком инфаркта", — добавила врач.
В группе риска находятся люди с атеросклерозом, гипертонией и сахарным диабетом.