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1 час назад

Терапевт Романенко назвала признаки начинающегося инфаркта

Мария Иглина

Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что обычно типичная картина инфаркта сопровождается болевыми ощущениями. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Москвой 24".

Медик рассказала, что чаще всего боль ощущается за грудиной в левой половине грудной клетки. Также она может распространяться в левую руку, под лопатку и даже в челюсть. При такой боли человек не может двигаться, он замирает в каком-то положении, отметила специалист.

"Резкое ухудшение состояния, падение давления, слабость, испарина тоже может быть признаком инфаркта", — добавила врач.

В группе риска находятся люди с атеросклерозом, гипертонией и сахарным диабетом.

Ранее вирусолог назвала сроки эпидемии гриппа в РФ.

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