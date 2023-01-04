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1 час назад

Терапевт Романенко рассказала об опасности пыли в доме

Мария Кимакович

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в беседе с изданием «Москва 24» объяснила, чем опасна пыль в жилых помещениях.

Названа смертельная опасность пыли в доме
Фото: unsplashunsplash

По словам эксперта, очень важно своевременно проводить уборку в доме, чтобы не допускать скопления пыли, которая может представлять серьезную опасность для здоровья. В частности, пыль может стать причиной набора веса, а также вызывать аллергию и даже развитие онкологических заболеваний.

Специалист объяснила, что пыль на 50% состоит из чешуек человеческой кожи, также в ее составе можно найти частички волос, бумаги, ткани, шерсти животных. Кроме того, в пыли нередко встречаются копоть и сажа, попадающие в дом через открытые окна. Многие из этих веществ негативно сказываются не только на здоровье, но и на внешнем виде, в частности, могут вызывать ожирение.

Аллергию может вызвать пыль, оседающая, например, на постельном белье и мягкой мебели, поскольку является благоприятной средой обитания для клещей.

Один симптом проявляется на ранней стадии у 70% больных раком

Частички же копоти и гари, попадающие с вдыхаемой пылью, могут спровоцировать развитие рака легких, оседая и накапливаясь внутри органа.

Романенко посоветовала почаще пользоваться пылесосом и минимум два раза в неделю проводить влажную уборку помещений.

Ранее врач назвала опасность сухого воздуха в помещениях.

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