Врач назвала опасность сухого воздуха в помещениях

Недостаток влаги в воздухе может серьезно навредить здоровью, заявила в разговоре с RT врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

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Эксперт объяснила, что во время отопительного сезона воздух в помещениях становится очень сухим, что может привести к неприятным последствиям. Например, могут обостриться псориаз и атопический дерматит, а также повышается риск развития ОРВИ из-за того, что пересушенные слизистые горла и носа становятся «виновниками» нарушения местного иммунитета. Это происходит из-за того, что на слизистых начинают задерживаться бактерии и вирусы.

Кроме того, Кашух отметила, что велик риск развития такого недуга как синдром сухого глаза, при котором слезная пленка «становится нестабильной», а выработка слезы нарушается. Это приводит к тому, что глаза легче подвергаются воспалениям и инфекциям, а острота зрения снижается.

Специалист рекомендует для решения проблемы установить в помещении увлажнитель воздуха и напоминает, что оптимальная влажность воздуха в помещении должна составлять 40-60%. Также Кашух напомнила о важности проветривания помещений.

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