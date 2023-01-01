Чем опасны моющие средства для посудомоечных машин

Ученые из Цюрихского университета подтвердили, что моющие средства для посудомоечных машин могут быть опасны для кишечника человека. Результаты исследований были опубликованы в издании The Journal of Allergy and Clinical Immunology.
Для проведения исследования специалисты вырастили в лаборатории мини-копию кишечника. На полученные органоиды в ходе экспериментов воздействовали самыми разными моющими средствами для посудомоечных машин.
В результате выяснилось, что этоксилаты спиртов, которые содержатся в составе таких средств могут провоцировать изменения в генах. От этих генов зависит метаболизм, выживание клеток, работа эпителиального барьера и передача сигналов цитокинов.
Ученые отметили, что не все посудомоечные машины поддерживают дополнительный цикл ополаскивания, поэтому потенциально опасные вещества могут оставаться на посуду и попадать в организм человека с пищей.
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