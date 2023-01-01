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1 час назад

Эксперты выяснили, чем опасны моющие средства для посудомоечных машин

Катя Кобышева

Ученые из Цюрихского университета подтвердили, что моющие средства для посудомоечных машин могут быть опасны для кишечника человека. Результаты исследований были опубликованы в издании The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Чем опасны моющие средства для посудомоечных машин
Фото: UnsplashUnsplash

Для проведения исследования специалисты вырастили в лаборатории мини-копию кишечника. На полученные органоиды в ходе экспериментов воздействовали самыми разными моющими средствами для посудомоечных машин.

В результате выяснилось, что этоксилаты спиртов, которые содержатся в составе таких средств могут провоцировать изменения в генах. От этих генов зависит метаболизм, выживание клеток, работа эпителиального барьера и передача сигналов цитокинов.

Ученые отметили, что не все посудомоечные машины поддерживают дополнительный цикл ополаскивания, поэтому потенциально опасные вещества могут оставаться на посуду и попадать в организм человека с пищей.

Ученые считают, что кишечные бактерии могут сильнее влиять на человека, чем его генетика

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