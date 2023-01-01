Россиянам рассказали о первой помощи при отравлении спиртным

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2 часа назад

Специалист Дежурный назвал рвоту первой помощью при отравлении алкоголем

Мария Каткова

Леонид Дежурный, специалист по первой помощи, рассказал, что нужно делать при алкогольном отравлении. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

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Фото: unsplashunsplash

Эксперт пояснил, что сначала нужно сделать так, чтобы ядовитое вещество вышло из организма человека. Поэтому он назвал первой помощью рвоту. Для этого нужно выпить много воды и положить два пальца на корень языка.

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После такой первой помощи нужно выпить немного жидкости. Однако даже при этом виде помощи существуют меры предосторожности. Так, Дежурный заявил, что не стоит вызывать рвоту у человека без сознания, это может быть опасно.

Ранее сообщалось, что нарколог назвал опасные способы избавления от похмелья.

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