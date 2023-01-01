Россиянам рассказали о первой помощи при отравлении спиртным

Леонид Дежурный, специалист по первой помощи, рассказал, что нужно делать при алкогольном отравлении. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

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Эксперт пояснил, что сначала нужно сделать так, чтобы ядовитое вещество вышло из организма человека. Поэтому он назвал первой помощью рвоту. Для этого нужно выпить много воды и положить два пальца на корень языка.

После такой первой помощи нужно выпить немного жидкости. Однако даже при этом виде помощи существуют меры предосторожности. Так, Дежурный заявил, что не стоит вызывать рвоту у человека без сознания, это может быть опасно.