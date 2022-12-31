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25 минут назад

Как предотвратить вздутие живота и вялость после застолья

Диана Товсепова

"Рамблер" расскажет о том, как чувствовать себя хорошо после долгих и богатых застолий.

Как предотвратить вздутие живота и вялость после застолья
Фото: PxherePxhere

Эксперты компании Lifehack делятся советами, которые помогут вам пережить праздники с меньшими потерями.

Не пропускайте приемы пищи

В праздничные дни вам захочется пропустить завтрак, но не делайте этого. Если вы думаете, что пропуская прием пищи, вы сократите общее число калорий вдень вечеринки, это не так. Наоборот, вам останется только объедаться вечером, если весь день вы будете голодны.

Пейте в меру

Многие из нас забывают, что в напитках содержатся калории. Эксперты считают, что разумно регулировать употребление алкоголя, поскольку алкоголь, кока-кола или другие соки только добавят еще больше калорий к тем, которые вы уже съели.

Старайтесь оставаться активным

Праздничный сезон вынуждает нас сидеть без дела, но мы должны сопротивляться! Просто больше ходите пешком, припаркуйте машину на некотором расстоянии от магазинов или по возможности пользуйтесь лестницей.

Убедитесь, что вы выходите из дома

Запланируйте несколько мероприятий на свежем воздухе не только для смены обстановки, но и для того, чтобы сжечь немного калорий. Даже игра в снежки в саду поможет вашей сердечно-сосудистой системе и развлечет детей!

Всегда старайтесь избегать обезвоживания

Выпив немного воды, вы сможете утолить аппетит и избежать обезвоживания. Вода также бесценна для предотвращения похмелья.

Что нужно сделать перед сном, чтобы не было похмелья

Ешьте меньше, но чаще

Старайтесь распределять приемы пищи равномерно в течение дня и не съедайте все сразу. Вместо того, чтобы есть в два больших приема пищи, просто съешьте пять небольших порций. Также хорошей идеей будет поужинать пораньше и совершить приятную прогулку, прежде чем лечь спать.

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