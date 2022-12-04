Кишечные бактерии могут сильнее влиять на человека, чем его генетика

Сотрудники Института системной биологии в Сиэтле провели исследование и пришли к неожиданным выводам. Работа опубликована в издании Nature Metabolism.

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В ходе исследования ученые смогли узнать, что 69% веществ, которые содержатся в крови человека, связаны или зависят от работы кишечных бактерий. И только 15% содержащихся в крови веществ связаны с генетикой человека.

Специалисты проанализировали совокупность метаболитов, содержащихся в крови более 1500 человек. Они выделили молекулы, уровень которых в крови зависит от кишечных бактерий, и молекулы, содержание которых зависит от генетического фактора.

Результат оказался сенсационным: 69% молекул зависели только от микробиома кишечника и всего лишь 15% - от генетики. Оставшиеся 16% молекул зависели от обоих факторов.