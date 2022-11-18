Как холестерин влияет на эректильную дисфункцию

Важность правильного питания и здорового образа жизни трудно переоценить. Все всё знают и понимают, но делают, увы, по-своему. Иногда даже не догадываясь, какую бомбу замедленного действия подкидывают сами себе. Как холестерин может повлиять на эрекцию, "Рамблер" спросил у эксперта.

Фото: Кадр из фильма «Главное — не бояться!» Кадр из фильма «Главное — не бояться!»

Конечно же, если вы прямо сейчас съедите огромный шмат сала, с вашей эрекцией ничего не случится. Но если жирные продукты составляют основу рациона, увеличивается риск развития атеросклероза. В результате сосуды повреждаются, их просвет сужается, и нет никакой гарантии, что это не произойдет именно с теми сосудами, которые отвечают за эрекцию.

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Врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев объясняет, что повышенный уровень холестерина в последствии приводит к развитию атеросклеротических поражений сосудов, и напоминает, что атеросклеротическая бляшка, которая формируется на артериях развивается медленно и постепенно. Определение повышение холестерина в крови служит исключительно маркёром возможного атеросклероза, а также показателем для подбора терапии вашим лечащим врачом.

"Повышенный уровень холестерина еще не является диагнозом и никак не влияет на эректильную дисфункцию. Но в случае если у человека развился атеросклероз сосудов полового члена (а он в основном функционирует благодаря притоку крови и кровоснабжение осуществляется по трем магистральным артериям). Если эти артерии будут повреждены атеросклеротической бляшкой (когда просвет сосуда будет динамически значимо сужен, а это более 50%) в этом случае действительно пациент может испытывать эректильную дисфункцию".

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Денис Прокофьев подчеркивает, что самостоятельно справиться с эректильной дисфункцией, применяя препараты для стимуляции эрекции, нельзя.