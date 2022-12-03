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1 час назад

Биолог Баранова назвала опасными вирусы, ожившие в Сибири

Мария Каткова

Доктор биологических наук Анча Баранова оценила, насколько оживший сибирский вирус может быть опасен для человека. Об этом сообщает "Лента.ру".

Биолог рассказала о реальной опасности оживших в Сибири вирусов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Специалист отметила, что за все годы, которые вирус находился в мерзлоте Сибири, он не потерял свои свойства. Она пояснила, что он смог атаковать амебу и размножится, именно в этом и кроется опасность заболевания.

В Китае ученые обнаружили пять вирусов, опасных для людей

Сами вирусы, по словам Барановой, не опасны для человека. Однако амебы, зараженные вирусом, потенциально могут навредить людям.

"Амебы могут стать для человека или сельхозживотных не менее опасными, чем бактерии, примеров немало, от дизентерии до проникающей прямо в мозг и стопроцентно летальной неглерии Фоулера"

Биолог также рассказала о другой опасности, которая может скрываться во льдах. Она заявила о том, что страшнее будет, если ученые найдут в них форму жизни, которая считалась вымершей. Некоторые из таких форм могут питаться и людьми.

Ранее сообщалось, что врач Бронштейн рассказал, как можно заразиться гельминтами.

Новости,Анча Баранова,
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