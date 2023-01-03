Один ранний симптом, проявляющийся у 70% больных раком легких

Рак легких является одним из наиболее распространенным видом рака. Ежегодно у десятков тысяч человек в России диагностируется это заболевание. При этом есть симптом, который наблюдается у большинства больных. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Фото: Pxhere Pxhere

Рак легких представляет собой агрессивную форму рака, которая быстро распространяется, поэтому ранняя диагностика и лечение могут сохранить жизни пациентам.

Хотя наиболее распространенным симптомом болезни является сильный кашель, есть и другие признаки, которые помогут обнаружить заболевание на ранней стадии.

Так, по словам экспертов, одним из «ключевых тревожных сигналов» рака является одышка - сильное сжатие грудной клетки и затрудненное дыхание. Этот симптом может появиться внезапно и вызвать у вас ощущение, что вы задыхаетесь. Одышка в том случае может возникнуть и во время отдыха.

Исследование, опубликованное в Британском медицинском журнале, показало, что от 60 до 70 процентов пациентов с раком легких страдают от одышки.

В исследовании приняли участие пациенты с раком легких, которые сталкивались в основном с такими симптомами, как одышка, кашель, усталость, потеря аппетита и боль в груди.

Врачи рекомендуют «немедленно» обратиться к специалисту, если одышка быстро ухудшается или вы чувствуете боль при дыхании.

Рак легких может также проявляться другими симптомами.

Среди них называют, постоянный кашель, который может ухудшиться, кашель с кровью и боль в груди, которая усиливается при глубоком дыхании, кашле или смехе.

Потеря аппетита, охриплость, приступы хрипа, необъяснимая потеря веса и усталость также являются ключевыми признаками рака легких.