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1 час назад

Лор-врач Елизарова рассказала о последствиях храпа для сердца и мозга

Мария Иглина

Кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова заявила, что храп во сне может говорить о проблемах со здоровьем. Слова эксперта передает "Радио 1".

Лор-врач рассказала о последствиях храпа для сердца и мозга
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как объяснила медик, храп представляет собой сужение верхних дыхательных путей. Человеку становится трудно дышать, и он начинает дышать ртом. Однако такой способ дыхания может привести к кислородному голоданию, и из-за этого могут возникнуть гипертрофия сердца и высокое давление.

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Также, по словам Елизаровой, спровоцировать храп могут такие заболевания, как гипертрофический ринит, искривление перегородки носа, наросты и воспаления слизистой оболочки.

Отоларинголог рекомендует не затягивать с лечением, поскольку в дальнейшем исправить проблему можно будет только с помощью хирургии.

Ранее врач-фониатор предупредила об опасности крика.

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