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39 минут назад

Ортопед Строганов назвал распространенные причины боли в коленях

Мира Маркина

Боль в колене может появиться не только вследствие травмы. Почему еще появляется неприятный симптом, «Газете.Ru» объяснил травматолог-ортопед Василий Строганов.

Врач отметил в первую очередь, что боль может появиться из-за перенапряжения ног, например, вследствие длительных нагрузок возникает воспаление. В таком случае важно организовать режим отдыха и работы, а также пересмотреть свой рацион.

Повреждение структуры мениска и связочного аппарата – еще одна частая причина возникновения боли. Эту травму можно получить даже спускаясь по лестнице, заявил медик.

Почему появляются протрузии и как эффективно снять боль

При истончении хрящевой ткани вследствие артрозных изменений также появляется боль. Но что стало его причиной – перегрузка или травма – можно выяснить только при обследовании. Например, посредством рентгена или МРТ.

«Если боль в колене не проходит длительное время или часто возникает, не откладывайте визит к травматологу-ортопеду», — резюмировал эксперт.

Ранее мы писали, как уровень витамина D связан с риском болезни Альцгеймера.

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