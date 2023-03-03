Боль в колене может появиться не только вследствие травмы. Почему еще появляется неприятный симптом, «Газете.Ru» объяснил травматолог-ортопед Василий Строганов.

Врач отметил в первую очередь, что боль может появиться из-за перенапряжения ног, например, вследствие длительных нагрузок возникает воспаление. В таком случае важно организовать режим отдыха и работы, а также пересмотреть свой рацион.

Повреждение структуры мениска и связочного аппарата – еще одна частая причина возникновения боли. Эту травму можно получить даже спускаясь по лестнице, заявил медик.

При истончении хрящевой ткани вследствие артрозных изменений также появляется боль. Но что стало его причиной – перегрузка или травма – можно выяснить только при обследовании. Например, посредством рентгена или МРТ.

«Если боль в колене не проходит длительное время или часто возникает, не откладывайте визит к травматологу-ортопеду», — резюмировал эксперт.

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