Гинеколог предупредила о риске подцепить инфекцию в сауне

Гинеколог Елена Великжанина в беседе с "Известиями" предостерегла от посещения общественных бань и саун.

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По словам эксперта, данные места являются "рассадником микробактерий", которые невозможно смыть с кожи человека. Вот почему в саунах легко подцепить опасную инфекцию:

"Во влажной среде можно подхватить воспаление легких, а также отдышку, кашель, осиплость голоса. Если возникли подозрения и похожие симптомы, лучше не тянуть и обратиться к врачу", –пояснила медик.

Вместе с тем гинеколог опровергла миф о том, что в банях и саунах можно заразиться инфекциями, передаваемыми половым путем. Специалист подчеркнула, что большинство возбудителей погибает при высыхании, а выжить в воде после обработки агрессивными обеззараживающими средствами почти невозможно.

Кроме того, врач рассказала про инфекции, которые передаются через предметы личной гигиены. К ним относятся: герпес, чесотка, гельминты, гепатит А, ОРВИ и другие.