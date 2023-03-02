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3 часа назад

В Роспотребнадзоре оценили риск распространения холеры в России

Мира Маркина

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о риске распространения холеры в России.

По словам эксперта, шанс распространения инфекции минимален. Об этом сообщает РИА Новости.

Инфекционист перечислил основные симптомы заражения холерой

Попова подчеркнула, что специалисты делают все возможное для того, чтобы не допустить эпидемию холеры в России. В частности, эксперт обратила внимание на запасы отечественной вакцины, которая является эффективным средством борьбы с недугом.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что более миллиарда человек могут заболеть холерой, по данным ВОЗ.

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