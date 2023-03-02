В Роспотребнадзоре оценили риск распространения холеры в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о риске распространения холеры в России.
По словам эксперта, шанс распространения инфекции минимален. Об этом сообщает РИА Новости.
Попова подчеркнула, что специалисты делают все возможное для того, чтобы не допустить эпидемию холеры в России. В частности, эксперт обратила внимание на запасы отечественной вакцины, которая является эффективным средством борьбы с недугом.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что более миллиарда человек могут заболеть холерой, по данным ВОЗ.