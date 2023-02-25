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22 минуты назад

Ученые рассказали, что хороший сон может продлить жизнь

Мария Каткова

Ученые провели исследование, которое определило привычки, способные продлить жизнь. Результаты были представлены на сессии колледжа кардиологов в США.

Названы привычки здорового сна для продления жизни
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В опросе приняли участие более 170 тысяч человек. С 2013 по 2018 годы они предоставляли сведения о своем сне. За пять лет проведения исследования скончались восемь тысяч человек: две тысячи умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, еще две тысячи скончались от рака. 4 тысячи человек умерли по другим причинам. Ученые уверяют, что 8% людей умерли из-за нарушения сна.

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После анализа всех случаев ученые вывили пять полезных привычек, которые могут продлить жизнь. Так, сон должен длится от семи до восьми часов. Во-вторых, не стоит использовать снотворное. В-третьих, человек не должен иметь проблем с засыпанием два раза в неделю. Четвертой привычкой ученые назвали отсутствие проблем с засыпанием чаще, чем два раза в неделю. Последней привычкой стало то, что человек должен высыпаться пять и более раз в неделю.

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