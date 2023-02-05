Как ученые смогли вылечить бессонницу звуком

Хороший ночной сон имеет решающее значение для здоровья человека. Многочисленные исследования показали, что бессонница может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и других болезней. Поэтому ученые не перестают исследовать методы борьбы с бессонницей. На этот раз исследование показало, что новая технология уменьшает симптомы бессонницы и улучшает функцию вегетативной нервной системы. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Новое исследование, проведенное учеными из Медицинской школы Университета Уэйк Форест, показывает значительное улучшение не только качества сна, но и улучшения функции вегетативной нервной системы с использованием нейротехнологии акустической стимуляции с обратной связью.

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Исследование опубликовано в Global Advances in Integrative Medicine and Health.

В новой неинвазивной замкнутой технологии CR-SOP, в которой используются датчики скальпа для мониторинга мозговых волн и программные алгоритмы для перевода определенных частот в слышимые тона различной высоты.

Эти тоны, связанные с мозговыми волнами, воспроизводятся в режиме реального времени через наушники. Это дает мозгу возможность слушать себя, смотреть на себя в акустическое зеркало.

«CR-SOP позволяет мозгу избавиться от стрессовых моделей, которые способствуют бессоннице.

Во время вмешательства мозг постоянно обновляется в соответствии с его собственными моделями активности, что приводит к автоматической калибровке или самооптимизации», — сказал Чарльз Тегелер, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой неврологии Медицинской школы Университета Уэйк Форест.

Технология использует обновленную платформу с более быстрыми компьютерами, новыми датчиками и оборудованием, а также управлением компьютером во время протоколов. Это приводит к более быстрому повторению мозговых волн, более коротким сеансам и снижению зависимости от опыта технолога.

В этом рандомизированном контролируемом исследовании с участием 22 взрослых ученые сравнили изменения индекса тяжести бессонницы (ISI).

Около половины участников получили 10 сеансов CR-SOP, связанных с мозговыми волнами, в то время как контрольная группа получила 10 сеансов случайно сгенерированных слуховых тонов. Сессии были получены в среднем за 15,3 дня. Исследователи также записали частоту сердечных сокращений и артериальное давление для оценки вегетативной сердечно-сосудистой регуляции.

После завершения сеансов и при последующих посещениях через шесть недель испытуемые в группе CR-SOP сообщили об уменьшении симптомов бессонницы.

Они также продемонстрировали статистически и клинически значимые улучшения вегетативной функции по нескольким показателям, таким как вариабельность сердечного ритма (ВСР) и чувствительность барорефлекса (БРС), по сравнению с теми, кто получал случайные тоны.

ВСР является мощным биометрическим показателем, отражающим состояние вегетативной нервной системы, а БРС измеряет регуляцию артериального давления. ВСР коррелирует с целым рядом важных показателей здоровья организма.

«Замкнутая акустическая стимуляция может улучшить сон, а также вегетативную функцию у тех, кто страдает бессонницей»,

— сказал Тегелер.

«Это пилотное исследование демонстрирует эти преимущества CR-SOP благодаря сеансам, полученным в течение короткого периода времени. Это также важный шаг для будущего лечения большего числа людей».