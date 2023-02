Ученые: ожирение и болезнь Альцгеймера могут иметь генетическую связь

Эксперты установили: 21 ген, связанный с ожирением, также повышает риск развития болезни Альцгеймера. Это объясняет, почему данный недуг чаще встречается у пенсионеров, страдавших от лишнего веса в среднем возрасте. Соответствующее исследование опубликовано в Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.