Ученые: ожирение и болезнь Альцгеймера могут иметь генетическую связь

Биологи из университета Техаса в Сан-Антонио выяснили, что ожирение и болезнь Альцгеймера могут иметь генетическую связь.

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Эксперты установили: 21 ген, связанный с ожирением, также повышает риск развития болезни Альцгеймера. Это объясняет, почему данный недуг чаще встречается у пенсионеров, страдавших от лишнего веса в среднем возрасте. Соответствующее исследование опубликовано в Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

Биологи изучили генетические данные 5619 человек и проанализировали 74 гена, связанных с болезнью Альцгеймера. Из них 21 ген был недостаточно или чрезмерно активен у добровольцев с ожирением.

13 генов оказались связаны с индексом массы тела, а другие восемь с соотношением талии и бедер. Кроме того, некоторые гены были тесно связаны с ожирением в среднем возрасте, а не в пожилом.

Специалисты также выяснили, что люди с развивающейся деменцией склонны худеть за 5-10 лет до начала заболевания. Эксперты предполагают, что их открытие может улучшить профилактику деменции.