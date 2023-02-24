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1 час назад

Ученые: ожирение и болезнь Альцгеймера могут иметь генетическую связь

Мира Маркина

Биологи из университета Техаса в Сан-Антонио выяснили, что ожирение и болезнь Альцгеймера могут иметь генетическую связь.

Ученые: ожирение и болезнь Альцгеймера могут иметь генетическую связь
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперты установили: 21 ген, связанный с ожирением, также повышает риск развития болезни Альцгеймера. Это объясняет, почему данный недуг чаще встречается у пенсионеров, страдавших от лишнего веса в среднем возрасте. Соответствующее исследование опубликовано в Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

Биологи изучили генетические данные 5619 человек и проанализировали 74 гена, связанных с болезнью Альцгеймера. Из них 21 ген был недостаточно или чрезмерно активен у добровольцев с ожирением.

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13 генов оказались связаны с индексом массы тела, а другие восемь с соотношением талии и бедер. Кроме того, некоторые гены были тесно связаны с ожирением в среднем возрасте, а не в пожилом.

Специалисты также выяснили, что люди с развивающейся деменцией склонны худеть за 5-10 лет до начала заболевания. Эксперты предполагают, что их открытие может улучшить профилактику деменции.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что дефицит витамина A при ожирении опасен для сердца.

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