Ученые обнаружили что дефицит витамина А при ожирении опасен для сердца

Биологи из Ганноверской медицинской школы доказали, что ожирение в сочетании с дефицитом витамина A влияет на активность генов, которые отвечают за нормальную работу сердца. Научную статью опубликовал American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology.

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Исследователи спровоцировали ожирение у мышей с дефицитом витамина А. Спустя 20 недель от начала эксперимента ученые сравнили работу сердца и метаболизм мышей с ожирением при дефиците или нормальном уровне витамина А.

Ожирение на фоне витамина А подавило в сердце активность генов, которые помогают организму извлекать энергию из жира и глюкозы, а также производить энергонесущую молекулу аденозинтрифосфата.

Неправильная работа этих генов может негативно влиять на метаболизм сердца и его способность сокращаться. Исследователи надеются, что их открытие позволит предотвращать митохондриальную и сократительную дисфункцию при ожирении, которое вызвано диетой.