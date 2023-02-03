Главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Иван Стилиди заявил о взаимосвязи между ожирением и онкологическими заболеваниями. По его словам, лишний вес повышает риск развития рака до 70%. Его слова приводит газета «Известия».

Как объяснил специалист, избыточная масса тела нарушает выработку биологически активных веществ и цитокинов. Также нарушается состав микрофлоры кишечника, что может поспособствовать развитию рака, уточнил он.

«По данным различных популяционных исследований, ожирение повышает риск развития целого ряда онкологических заболеваний, включая колоректальный рак, рак молочной железы, тела матки, поджелудочной железы. Степень повышения риска варьируется от 30 до 70%, по данным разных авторов», — подчеркнул Стилиди.

Ранее мы писали о том, что онколог прокомментировал главные мифы о раке.