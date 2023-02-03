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4 часа назад

Онколог Стилиди рассказал о влиянии ожирения на рак

Катерина Саломе

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Иван Стилиди заявил о взаимосвязи между ожирением и онкологическими заболеваниями. По его словам, лишний вес повышает риск развития рака до 70%. Его слова приводит газета «Известия».

Как объяснил специалист, избыточная масса тела нарушает выработку биологически активных веществ и цитокинов. Также нарушается состав микрофлоры кишечника, что может поспособствовать развитию рака, уточнил он.

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«По данным различных популяционных исследований, ожирение повышает риск развития целого ряда онкологических заболеваний, включая колоректальный рак, рак молочной железы, тела матки, поджелудочной железы. Степень повышения риска варьируется от 30 до 70%, по данным разных авторов», — подчеркнул Стилиди.

Ранее мы писали о том, что онколог прокомментировал главные мифы о раке.

Новости,Видео,Иван Стилиди,Минздрав РФ,
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