Онколог прокомментировал главные мифы о раке

Вокруг онкологических заболеваний возникло множество мифов. Развеять некоторые из них «Лента.ру» попросила врача-онколога Дмитрия Коробкова.

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Некоторые россияне считают, что рак – это заболевание, которое передается наследственно или при непосредственном контакте. Однако это не так, предупредил врач.

«Заразиться раком нельзя, а вот вирусом папилломы человека, вызывающим рак шейки матки — можно», – заявил онколог.

Также медик отметил: выявленный в молодом возрасте рак действительно может быть связан с наследственной генетической поломкой. Однако диагностированное в возрасте 50 лет и старше заболевание скорее носит спорадический (случайный) характер.

Онколог прокомментировал миф о летальности рака. По словам врача, в большинстве незапущенных случаев болезнь можно вылечить. Однако пациент остается под наблюдением до конца жизни.

Медик также отметил, что дистанционная гамма-терапия безопасна в том числе для близких пациентов – ведь некоторые люди ошибочно считают, что лечение делает человека радиоактивным. А вот попытки бороться с болезнью моржеванием, йогой и целебными травами опасны в первую очередь для заболевшего. Эти методы способствуют укреплению здоровья, но не лечению рака.

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