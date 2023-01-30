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1 час назад

Терапевт Ермолова назвала методы снижения температуры, приводящие к осложнениям

Мира Маркина

Если заболевание сопровождается повышением температуры тела, многие бросаются ее снижать. Как не стоит делать это во избежание тяжелых последствий для организма, Москве 24 объяснила терапевт Полина Ермолова.

Названы методы снижения температуры, приводящие к осложнениям
Фото: flickr.comflickr.com

Нежелательно принимать один и тот же препарат для снижения температуры, отметила терапевт. В первую очередь потому, что так легко превысить допустимую суточную дозу. Побочный эффект злоупотребления тем же парацетамолом провоцирует повышение артериального давления, появление сыпи. В худшем случае – острую почечную недостаточность и токсическое поражение печени.

Поэтому лучше всего чередовать препараты, предложила Ермолова.

Нередко пациенты допускают еще одну ошибку, а именно пытаются сбить температуру, не превышающую 37,5-38 градусов. Не стоит этого делать, предупредила врач.

«Вирусы и бактерии при высокой температуре гибнут», – напомнила терапевт.

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Также эксперт рекомендовала не забывать о гигиене тела во время болезни (чтобы не создавать идеальную среду для размножения бактерий), питьевом режиме (для выведения токсинов из организма) и проветривании помещения.

«При температуре озноб – это защитная реакция организма. Нужно открывать окно около пяти раз в сутки, так как в воздухе циркулируют частички вируса, и проветриванием мы просто удаляем их», – резюмировала медик.

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