Липа как жаропонижающее: какими свойствами обладают листья

Нередко многие предпочитают прибегать к народным методам лечения тех или иных заболеваний, стараясь избегать приема лекарственных препаратов. Мы убеждены, что в любой ситуации принимать такие решения стоит лишь проконсультировавшись со специалистом. К тому же народные средства тоже бывают разные – более или менее безобидные. Сегодня мы поговорим о свойствах листьев липы.

Фото: Marco Verch/Flickr Marco Verch/Flickr

"Рамблер" задал некоторые вопросы эксперту, врачу общей практики Денису Прокофьеву, и узнал, в каких случаях стоит пить отвар, настоянный на липе, и какими свойствами она обладает.

Существует убеждение, что отвар из липы обладает прекрасным жаропонижающим эффектом. Выпив такой напиток перед тем, как лечь спать, как утверждают многие, можно здорово пропотеть, что поможет сбросить температуру и ускорить выведение вируса из организма.

Самый распространенный способ применения липы, действительно, в виде сборов и отваров. Основное свойство, которым обладают листья, — потогонное и диуретическое действие. За счет расширения пор происходит повышенное охлаждение тела. В результате снижается температура. Диуретическое свойство позволяет улучшить работу почек, и в результате повышенного выведения мочи убрать интоксикацию.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Поэтому как дополнительное средство в комплексе с основным лечением этот растительный препарат может использоваться.

Однако важно быть уверенным в том, что у вас нет аллергии на липу.