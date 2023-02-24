Принято считать, что заболевание печени – цирроз – развивается исключительно вследствие злоупотребления алкоголем. Однако в реальности все несколько иначе, предупредил гепатолог Дмитрий Монахов. Его мнение прозвучало в эфире радио «Говорит Москва».
По словам медика, даже слабоалкогольные напитки (например, пиво) могут стать триггером для цирроза. Поражение печени возникает из-за постоянного потребления алкоголя в том числе небольшими порциями.
«Например, если каждый вечер или через день пить две бутылки пива или вино. (...) Это губительно для печени, потому что она не успевает восстановить свои ферментные системы», – объяснил эксперт.
Тем самым эксперт подтвердил, что безопасной доли алкоголя не существует.
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