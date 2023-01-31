Нарколог развеял популярный миф о водке

"Корень мифа, что водка уничтожает микробы, кроется в знании о том, что водка, как и остальные алкогольные напитки, содержит этиловый спирт. Однако напоминаю, что его концентрация в водке составляет около 40%, в то время как для разрушения вирусных мембран необходима концентрация спирта от 60%", — объяснил Скрябин.