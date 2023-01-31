Нарколог развеял популярный миф о водке

Водка считается отличным противомикробным средством. Но заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин настаивает на том, что она не является антисептиком. Его слова приводит РИА Новости.
По словам специалиста, водка снижает иммунитет. Поэтому, утверждает он, она точно не сможет защитить от бактерий и микробов.
"Корень мифа, что водка уничтожает микробы, кроется в знании о том, что водка, как и остальные алкогольные напитки, содержит этиловый спирт. Однако напоминаю, что его концентрация в водке составляет около 40%, в то время как для разрушения вирусных мембран необходима концентрация спирта от 60%", — объяснил Скрябин.