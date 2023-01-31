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1 час назад

Нарколог Скрябин развеял популярный миф о водке

Катерина Саломе

Водка считается отличным противомикробным средством. Но заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин настаивает на том, что она не является антисептиком. Его слова приводит РИА Новости.

Нарколог развеял популярный миф о водке
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам специалиста, водка снижает иммунитет. Поэтому, утверждает он, она точно не сможет защитить от бактерий и микробов.

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"Корень мифа, что водка уничтожает микробы, кроется в знании о том, что водка, как и остальные алкогольные напитки, содержит этиловый спирт. Однако напоминаю, что его концентрация в водке составляет около 40%, в то время как для разрушения вирусных мембран необходима концентрация спирта от 60%", — объяснил Скрябин.

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