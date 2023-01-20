Заболевание гриппом или коронавирусом не проходит бесследно для организма, убежден иммунолог Владимир Болибок. Почему не стоит отмечать выздоровление бокалом вина или пива, врач объяснил журналисту радио Sputnik.

Эксперт предупредил: перенесенные инфекции влияют на свертывающую систему крови. Нарушение ее работы может сохраняться вплоть до года. А злоупотребление алкоголем как во время, так и после болезни только усугубляет ситуацию.

«Прием алкоголя повышает свертываемость крови, дополнительно увеличивая риск тромбообразования (...), во-вторых, употребление спиртного ведет к обезвоживанию организма», – объяснил иммунолог.

Поскольку употребление алкоголя связано с угрозой инфаркта, инсульта и тромбоза конечностей, врач рекомендовал отказаться от спиртосодержащих напитков на длительное время. Как только анализы крови будут в норме, в теории можно выпивать, резюмировал Болибок.

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