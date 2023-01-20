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1 час назад

Иммунолог Болибок предостерег россиян от употребления алкоголя после гриппа

Мира Маркина

Заболевание гриппом или коронавирусом не проходит бесследно для организма, убежден иммунолог Владимир Болибок. Почему не стоит отмечать выздоровление бокалом вина или пива, врач объяснил журналисту радио Sputnik.

Эксперт предупредил: перенесенные инфекции влияют на свертывающую систему крови. Нарушение ее работы может сохраняться вплоть до года. А злоупотребление алкоголем как во время, так и после болезни только усугубляет ситуацию.

«Прием алкоголя повышает свертываемость крови, дополнительно увеличивая риск тромбообразования (...), во-вторых, употребление спиртного ведет к обезвоживанию организма», – объяснил иммунолог.

Врач заявила о риске развития онкологии из-за алкоголя

Поскольку употребление алкоголя связано с угрозой инфаркта, инсульта и тромбоза конечностей, врач рекомендовал отказаться от спиртосодержащих напитков на длительное время. Как только анализы крови будут в норме, в теории можно выпивать, резюмировал Болибок.

Ранее мы писали о признаках заболевания штаммом коронавируса «кракен».

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