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3 часа назад

Спустя какое время алкоголь выводится из организма

Мира Маркина
Барков Виталий Олеговичэксперт

Новогодние праздники не лучшее время для поездок за рулем, если вы позволили себе вчера выпить. "Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, спустя какое время алкоголь выводится из организма и от каких факторов зависит этот процесс.

Спустя какое время алкоголь выводится из организма
Фото: UnsplashUnsplash
Безусловно, на скорость выведения алкоголя из организма влияет возраст: чем моложе организм, тем быстрее он справляется с этанолом.
Барков Виталий Олегович
Барков Виталий ОлеговичВрач акушер-гинеколог, репродуктолог Федеральная сеть медицинских центров Клиника Фомина
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Второе, что имеет весомое значение – это масса тела человека. Чем она больше, тем меньшее влияние алкоголь оказывает на организм, ну и, соответственно, тоже быстрее выводится.

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Далее, на скорость выведения алкоголя из организма влияет наличие заболеваний преимущественно желудочно-кишечного тракта, то есть заболевания печени и почек. Это может сильно удлинять процесс выведения алкоголя из организма, ну, и, соответственно, этот период будет больше.

Влияет также на этот процесс и пол человека. У мужчин алкоголь на 20% быстрее выводится из организма, чем у женщин, если говорить односложно, если в принципе можно определять наличие алкоголя в крови или моче, то в целом, через сутки этанол разрушается, и собственно его нельзя уже диагностировать в крови и в моче. Но это не касается токсичных продуктов распада этанола, вот с ними все сложнее – они могут сохраняться довольно длительно, до нескольких недель.
Барков Виталий Олегович
Барков Виталий ОлеговичВрач акушер-гинеколог, репродуктолог Федеральная сеть медицинских центров Клиника Фомина

Есть интересный факт, что в сперме можно найти продукты распада алкоголя в течение 2 недель и более.

И мы это наблюдаем по результатам спермограммы – у нас бывают ситуации, когда мужчина, например, при подготовке к программе ЭКО, после каких-то праздников или еще чего, сдаёт спермограмму, а ее показатели заметно сниженные по сравнению со спермограммой, которая была проведена несколько раньше.
Барков Виталий Олегович
Барков Виталий ОлеговичВрач акушер-гинеколог, репродуктолог Федеральная сеть медицинских центров Клиника Фомина

Также в течение 1–2 месяцев можно обнаружить продукты распада этанола в ногтях, волосах и так далее.

Если подытожить: из крови и мочи сам этанол выводится в течение суток, а продукты его распада сохраняются в организме гораздо дольше. Конечно, многое зависит от объема и крепости напитка. Чем крепче спиртное, тем дольше он будет выводиться из организма.

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