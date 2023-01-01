Спустя какое время алкоголь выводится из организма

Влияет также на этот процесс и пол человека. У мужчин алкоголь на 20% быстрее выводится из организма, чем у женщин, если говорить односложно, если в принципе можно определять наличие алкоголя в крови или моче, то в целом, через сутки этанол разрушается, и собственно его нельзя уже диагностировать в крови и в моче. Но это не касается токсичных продуктов распада этанола, вот с ними все сложнее – они могут сохраняться довольно длительно, до нескольких недель.



Барков Виталий Олегович Врач акушер-гинеколог, репродуктолог Федеральная сеть медицинских центров Клиника Фомина