Новогодние праздники не лучшее время для поездок за рулем, если вы позволили себе вчера выпить. "Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, спустя какое время алкоголь выводится из организма и от каких факторов зависит этот процесс.
Второе, что имеет весомое значение – это масса тела человека. Чем она больше, тем меньшее влияние алкоголь оказывает на организм, ну и, соответственно, тоже быстрее выводится.
Далее, на скорость выведения алкоголя из организма влияет наличие заболеваний преимущественно желудочно-кишечного тракта, то есть заболевания печени и почек. Это может сильно удлинять процесс выведения алкоголя из организма, ну, и, соответственно, этот период будет больше.
Есть интересный факт, что в сперме можно найти продукты распада алкоголя в течение 2 недель и более.
Также в течение 1–2 месяцев можно обнаружить продукты распада этанола в ногтях, волосах и так далее.
Если подытожить: из крови и мочи сам этанол выводится в течение суток, а продукты его распада сохраняются в организме гораздо дольше. Конечно, многое зависит от объема и крепости напитка. Чем крепче спиртное, тем дольше он будет выводиться из организма.