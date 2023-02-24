Ученые: недосып у подростков может перерасти в рассеянный склероз

Шведские ученые провели исследование, выяснив, что подростки, которые регулярно не высыпаются ночью, могут столкнуться с более высоким риском развития рассеянного склероза (РС) во взрослом возрасте.

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Рассеянный склероз — инвалидизирующее нейродегенеративное заболевание, поражающее центральную нервную систему организма и, по существу, нарушающее связь между телом и мозгом.

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«Мы обнаружили, что слишком мало сна или плохое качество сна [в подростковом возрасте] повышают риск развития рассеянного склероза в дальнейшем на 50%», — говорит автор исследования, доктор Анна Карин Хедстрем , старший научный сотрудник отдела клинической нейробиологии в Каролинский институт в Стокгольме, Швеция.

Проблемы со сном, в том числе бессонница, слишком долгий сон, нарколепсия и/или апноэ во сне, чаще встречаются у больных РС по сравнению со здоровыми сверстниками.

Эксперты отмечают, что проблемы со сном могут быть связаны с физическими ограничениями, вызванными РС. Они могут включать повышенную утомляемость и снижение способности к физической активности, наряду с хроническими симптомами, такими как беспокойные ноги, боль, колебания температуры тела и дискомфорт при мочеиспускании и кишечнике.

Рассеянный склероз также может иметь эмоциональные последствия, которые нарушают сон из-за усиления стресса или беспокойства и повышенного риска депрессии.

Исследовательская группа сосредоточилась на почти 2100 взрослых пациентах с рассеянным склерозом и примерно на 3200 случайно выбранных здоровых взрослых сверстниках в возрасте до 70 лет.

Участники заполнили анкеты о своем сне в какой-то момент между 2005 и 2018 годами. Вопросы касались привычек и качества сна, когда участникам было от 15 до 19 лет, когда ни у кого не был диагностирован рассеянный склероз.

Например, всех попросили вспомнить, как долго они спали в рабочие и/или учебные дни по сравнению с тем, сколько они спали в выходные и выходные дни. «Короткий сон» характеризовался как сон менее семи часов в сутки, а «адекватный сон» — от семи до девяти часов. Пребывание в постели 10 и более часов считалось «долгим сном». Всех также попросили оценить качество своего сна по шкале от 1 до 5 (где 5 — лучшее).

Среди тех, у кого в конечном итоге развился РС, средний возраст постановки диагноза был 35 лет.

И после обработки результатов опросов команда в конечном итоге определила, что регулярный «короткий сон» был связан с 40% более высоким риском развития рассеянного склероза во взрослом возрасте по сравнению с регулярным «достаточным сном».

Это открытие подтвердилось даже после учета факторов, влияющих на привычки сна, таких как индекс массы тела (маркер ожирения) и курение.

Напротив, «длительный сон» не был связан с более высоким риском рассеянного склероза. Кроме того, они не ложились спать дольше в выходные дни, пока общая продолжительность и качество сна оставались адекватными.

С другой стороны, у тех, кто сказал, что качество их подросткового сна в целом было плохим, риск развития заболевания был на 50% выше.

Тем не менее, даже если риск рассеянного склероза выше среди тех, чьи привычки сна в подростковом возрасте были далеки от идеальных, «распространенность рассеянного склероза [остается] очень низкой, намного менее 1 на 1000», — сказал ведущий автор исследования Торбьорн Окерстедт .

Исследовательская группа указала на предыдущие исследования, показывающие, что недостаток сна и плохое качество сна связаны с системным воспалением и нарушением иммунной функции. Со временем и то, и другое может повысить уязвимость к хроническим проблемам со здоровьем и серьезным заболеваниям.

В результате, по словам Хедстрема, «достаточное количество восстановливающего сна, необходимого для адекватного функционирования иммунной системы, очень важно».

Кэти Заковски, заместитель вице-президента по исследованиям Общества рассеянного склероза, предупредила, что исследование полностью полагалось на воспоминания людей о прошлых режимах сна, иногда десятилетиями ранее.

«В то же время на самом деле не проводилось никаких исследований сна и рассеянного склероза среди подростков», — признал Заковски.

Она добавила, что выводы имеют смысл.

«Важно не только количество часов сна, но и качество сна, особенно среди подростков. Они проходят через множество эмоциональных изменений из-за гормонов, поскольку мозг не перестает расти до 25 или 26 лет. Все это довольно истощает нервную систему».