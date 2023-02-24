Терапевт Чернышова раскрыла последствия приема просроченных лекарств
Главное последствие употребления просроченных лекарственных препаратов в беседе с Москвой 24 назвала терапевт Надежда Чернышова.
Эксперт отметила, что главная опасность таких лекарств – их бесполезность.
«Человек, допустим, выпил антибиотик или средство для снижения давления в надежде, что сделал все, что нужно, а на самом деле не получил достаточного лечения», – объяснила терапевт.
Медик подчеркнула: препараты с истекшим сроком годности не превращаются в яд. Однако пожилым людям рекомендуется быть осторожнее и вовремя утилизировать просроченные лекарства.
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