Конец февраля в европейской части России ознаменовался сильными колебаниями атмосферного давления. Кому в эти дни нужно быть особенно внимательными к своему здоровью, «Известиям» рассказал терапевт Иван Ромасов.

В первую очередь эксперт отметил, что изменения уровня атмосферного давления могут обернуться головной болью, урежением дыхания, а также повышением артериального давления.

«Возможны снижение остроты слуха и обоняния, нарушения чувствительности кожи и вздутие кишечника за счет сжатия кишечных газов», — продолжил медик.

У гипертоников есть риск столкнуться с закупоркой сосудов. Также в период колебаний обостряются имеющиеся дефекты сердечного ритма, артериальная гипертензия. Растет риск инфарктов и падений, возникновения нарушений мозгового кровотока, и развития гипертонического криза, предупредил врач.

Чтобы снизить влияние негативных последствий, терапевт рекомендовал постараться снизить влияние стрессовых факторов, не нагружать себя избыточными тренировками и физическими нагрузками, соблюдать режим сна. Людям с артериальной гипертензией следует регулярно измерять артериальное давление и принимать меры по его коррекции.

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