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2 часа назад

Врач Тяжельников рассказал, как гипотоникам питаться при высоком атмосферном давлении

Мира Маркина

Гипотоникам стоит плотно завтракать, когда атмосферное давление высокое, а гипертоникам есть больше фруктов и овощей. Об этом главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников рассказал агентству "Москва".

И гипотоникам, и гипертоникам следует включать в рацион овощи и фрукты или увеличивать их количество в ежедневном меню. Для первых актуальнее плоды, в которых содержится калий, для вторых - с большим количеством бета-каротина и аскорбиновой кислоты. Гипотоникам особенно важно полноценно, сытно завтракать.

Люди с хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистыми, заболеваниями и диабетом, которые, как правило, более метеочувствительны, отмечает врач. Им важно следить за давлением, вовремя пить лекарства и отказаться от физической нагрузки.

Какой тип характера провоцирует повышенное давление

Ранее "Рамблер" рассказывал, какие виды физической нагрузки помогут снизить давление.

Новости,Видео,Андрей Тяжельников,
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