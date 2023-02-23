Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+22° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Эндокринолог Калинченко рассказал, как убрать "пивной живот"

Мира Маркина

Врач-эндокринолог Александр Калинченко заявил об опасности "пивного живота" у мужчин. О том, как убрать жировые отложения в области талии, медик рассказал изданию "Доктор Питер".

Эндокринолог назвал способ убрать "пивной живот"
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам эндокринолога, у "пивного живота" могут быть разные причины появления. В первую очередь необходимо исключить серьезные проблемы с метаболизмом, пройдя обследования у врача.

Если это не патология, а следствие неправильного образа жизни, врач порекомендовал несколько способов избавления от лишнего жира на животе. Это:

  • тренировка всех групп мышц в спортзале;
  • отказ от сладкого, мучного и фастфуда;
  • употребление полезных жиров, которые содержатся, например, в рыбе;
  • полный отказ от алкоголя.

Врач назвала разницу между алкогольным и пищевым отравлением

Ранее врач рассказала, как диабет связан с запахом изо рта.

Новости,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий