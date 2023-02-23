Эндокринолог назвал способ убрать "пивной живот"

Врач-эндокринолог Александр Калинченко заявил об опасности "пивного живота" у мужчин. О том, как убрать жировые отложения в области талии, медик рассказал изданию "Доктор Питер".

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По словам эндокринолога, у "пивного живота" могут быть разные причины появления. В первую очередь необходимо исключить серьезные проблемы с метаболизмом, пройдя обследования у врача.

Если это не патология, а следствие неправильного образа жизни, врач порекомендовал несколько способов избавления от лишнего жира на животе. Это: