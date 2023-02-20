Гепатолог дал несколько советов по восстановлению печени

Жировой гепатоз – заболевание печени, которое в 10% случаев приводит к онкологии, заявил гепатолог Дмитрий Монахов. Как нормализовать работу органа и избавиться от болезни, эксперт рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Эксперт напомнил, что употребление алкоголя, вирусный гепатит, избыточный вес и неправильное питание приводят к развитию жирового гепатоза печени.
«Это состояние может быть обратимо — снижение веса, нормализация уровня глюкозы и пересмотр своего отношения к алкоголю. Из жирового гепатоза можно перейти в норму, не в 100% случаев, но такой путь возможен», – объяснил врач.
В противном случае пациент может столкнуться с циррозом (после стадии стеатогепатита) и гепатоцеллюлярной карциноме – онкологическим заболеванием печени.
Также врач подчеркнул, что своевременное обращение за профессиональной помощью и назначение терапии повысят шансы на возвращение к нормальной жизни. По словам медика, клетки печени обладают способностью к функциональной регенерации.
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