Названа главная ошибка гипертоников при приеме лекарств

По словам медика, многие страдающие гипертонией люди не знают, как правильно пить таблетки. Так, некоторые пьют лекарство, когда артериальное давление уже повысилось, но это не правильно. Препараты нужно принимать заранее, так как они обладают длительным действием. Например, пить их с утра.