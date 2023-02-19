Названа главная ошибка гипертоников при приеме лекарств

Академик РАН, завкафедрой госпитальной терапии Сеченовского университета Юрий Беленков рассказал, какую ошибку часто допускают пациенты с гипертонией при приеме лекарств. Об этом сообщает "АиФ".
По словам медика, многие страдающие гипертонией люди не знают, как правильно пить таблетки. Так, некоторые пьют лекарство, когда артериальное давление уже повысилось, но это не правильно. Препараты нужно принимать заранее, так как они обладают длительным действием. Например, пить их с утра.
"Начало действия лекарства – только через 3 часа (если уже повысилось давление, без толку принимать этот препарат). Через 12 часов наступит пик действия, через 24-27 часов препарат прекратит свое действие", – сказал Беленков.
Врач добавил, что еще гипертоникам могут выписать лекарства, которые действуют в течение 15 минут.
"Принял утром препарат, пошел на работу или по магазинам. Но у него в кармане или сумочке есть препарат, который действует быстро. Подскочило давление – разжевал таблетку, чуть-чуть подождал, давление снизилось, и продолжаешь свои дела", – объяснил академик.
Он также призвал строго следовать рекомендациям лечащего врача, а не советам из телевидения или от соседки.